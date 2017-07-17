Желание Дональда-младшего получить компромат на своего соперника политически оправдано. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter в понедельник.

«Многие политики пошли бы на подобную встречу, на которой присутствовал Дон, желая получить информацию о сопернике. Это политика!» — объяснил глава государства поведение своего сына Дональда Трампа.

Напомним, информация о том, что Трамп-младший в июне 2016 года встретился с российским юристом Натальей Весельницкой, появилась ранее в СМИ. Трамп-младший якобы рассчитывал получить от нее компромат на соперника своего отца в предвыборной гонке Хиллари Клинтон. Однако, как он заявил потом, эта тема не поднималась во время встречи, передает BFM.RU.

Впоследствии Наталья Весельницкая, которая встречалась прошлым летом со старшим сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, заявила, что не работала по заданию российских властей.