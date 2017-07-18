В этом году коллектив Большого Московского цирка под руководством братьев Запашных презентовал новую программу «ЦиркUS 2.0». Проект сочетает в себе классическую цирковую подачу номеров с современными деталями в костюмах, декорациях и общей концепции программы.

Сегодня заслуженные артистки России Елена Петрикова и Елена Бараненко проведут репетицию акробатических номеров программы. Прямую трансляцию репетиции воздушных гимнасток из Большого Московского цирка можно будет увидеть в 11:00 (по мск) через приложение VK Live социальной сети «ВКонтакте».

Под куполом цирка артистки отработают самые сложные и эффектные номера в рамках новой программы братьев Запашных — грандиозного циркового шоу XXI века «Циркус 2.0».

Кроме того, Петрикова и Бараненко расскажут о любви к цирку, особенностях выполнения номеров, самых сложных и опасных трюках.