Радиоактивное почтовое отправление обнаружили таможенники в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Излучение превышало норму в 40 раз, а его источником были советские часы.

Максимальный уровень гамма-излучения на поверхности бандероли составлял 4,2 мкЗв/ч. Загрязнения радионуклидами на наружной поверхности не обнаружено. Система радиационного контроля «Янтарь-1П» сработала в месте международного почтового обмена «Санкт-Петербург – Пулково».

Как сообщает ИА «Невские новости», инцидент произошел еще 9 июля, однако известно о нем стало только сейчас.

Агентство отмечает, что с начала лета таможенники уже второй раз получают подобную посылку. В обоих случаях отправитель один — житель Челябинска.

Адресаты в первом случае находились в Австрии, а во втором — в Германии. И в той и в другой посылке лежали авиационные часы-хронографы. Их массово производили в СССР для авиации.

В 1950-х — начале 1960-х годов цифры и стрелки были окрашены краской, в которую входят радиоактивные соли элемента радий-226.