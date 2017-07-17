Кота породы мейн-кун, застрявшего в разделительном ограждении Третьего транспортного кольца, спасли сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом сообщили в пресс-службы центра.

Инцидент произошел в понедельник, 17 июля. В ходе патрулирования специалисты заметили что-то серое, похожее на пакет, в разделительной полосе ТТК и поехали доставать, однако, подобравшись ближе, поняли, что это большой кот. Животное застряло головой в разделительном ограждении оживленной магистрали. Сотрудники ЦОДД спасли кота, за которым позже приехал хозяин, сообщает РИАМО. Для этого сотрудники центра разыскали объявление о пропаже животного, связались с владельцем и попросили предоставить фото кота для сравнения. После подтверждения сходства животное по кличке Майк вернули домой. Отмечается, что кот мог провести в ловушке несколько дней и на момент спасения находился в сильном стрессе, отказывался от еды и воды.

«Зато, когда приехал хозяин, кот сразу узнал его — бросился к нему на руки, начал урчать и ласкаться», — добавили сотрудники центра.