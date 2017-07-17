Парламент Турции одобрил решение о продлении режима чрезвычайного положения (ЧП) на три месяца. Срок действия нынешнего режима ЧП заканчивается 19 июля, он продлевался уже трижды.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что режим ЧП продлится до полного обеспечения безопасности и стабильности в стране.

Напомним, 15 июля 2016 года турецкие военные предприняли попытку государственного переворота, однако менее чем за сутки мятеж был подавлен. После этого в Турции был введен режим чрезвычайного положения, который продлевался властями несколько раз.

Во время действия чрезвычайного положения в стране введены ограничения на проведение митингов и некоторых массовых мероприятий. Кроме того, силовые ведомства получили более широкие права, необходимые для поддержания безопасности.