16 июля в доме № 12 по улице Мира в Эжвинском районе Сыктывкара из окна пятого этажа общежития выпал ребенок. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту падения проводится проверка.

Четырехлетнего мальчика мама оставила с бабушкой и ушла на работу. Пожилая женщина, оставшаяся с ребенком, не может передвигаться самостоятельно. На подоконник пострадавший залез на общей кухне. Как сообщает ИА «Комиинформ», мальчик не смог удержаться и выпал из окна.

В результате падения ребенок получил серьезные травмы, в том числе переломы челюсти, таза и ребер. Сейчас СК по Республике Коми выясняет все обстоятельства трагедии. Родителей вновь призывают соблюдать правила, которые помогут уберечь детей от падений из окон.