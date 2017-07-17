Сухая трава загорелась на территории военного полигона в Днепропетровской области во время учебных стрельб. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

ЧП произошло в понедельник, 17 июля, в 10:45 вблизи поселка Гвардейское на территории военного полигона минобороны Украины. Трава горит на площади 25 га отдельными очагами. Как сообщает «РИА Новости», стрельбы в связи с возгоранием временно приостановлены. В ликвидации пожара участвуют почти 300 человек и 23 единицы техники.