Пресс-служба Ассоциации российских банков (АРБ) сформулировала реакцию ее руководства на сегодняшние события: ранее целый ряд ее участников, в число которых вошли крупнейшие кредитные организации России, объявили о своем решении покинуть объединение.

«Мы сожалеем, что несколько крупных кредитных организаций приняли решение о выходе из АРБ», — говорится в сообщении пресс-службы ассоциации, которое получили редакции российских СМИ.

Руководство АРБ, обвиненное банками-участниками в нежелании учитывать их мнение и единоличном принятии решений, опровергло эти обвинения. «Устав ассоциации подразумевает правило «один член ассоциации — один голос», и это правило неукоснительно соблюдалось. Все важнейшие решения, связанные с деятельностью ассоциации, принимаются коллегиально советом АРБ, утверждаются на съезде ассоциации», — пояснили в пресс-службе.

В ее сообщении говорится, что пока рано употреблять формулировку о выходе банков из ассоциации: сначала они должны подать соответствующие заявления, которые впоследствии, в рамках устава АРБ, будут рассмотрены на ее совете. Только после этого можно считать вопрос решенным, а процесс выхода свершившимся.

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что Ассоциацию российских банков решили покинуть Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и ВТБ24, ФК «Открытие», Бинбанк и Россельхозбанк. В их совместном заявлении содержится ряд критических замечаний в адрес руководства АРБ, в частности обвинение в том, что оно отсекало отдельные банки от государственных средств и этот процесс «приобретает весьма странные (если не сказать, циничные) формы и утрачивает всякую логику».