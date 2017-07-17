Власти Орла решили взять кредит у области на питание для школьников. Его срок составит три года. Залогом же станет муниципальная земля.

Из суммы кредита в 60 млн рублей 5 млн будут направлены на погашение уже существующей задолженности, а 55 млн будут направлены непосредственно на питание учащихся с 1 сентября по 31 декабря 2017 года. Схема обеспечения та же, что и в прошлом учебном году — полный охват бесплатным горячим питанием из расчета 40 рублей в день на человека.

Что касается залога, то речь идет о земельных участках, которые находятся в муниципальной казне. Согласно кадастровой оценке на 2013 год, их стоимость как раз составляет 60 млн рублей.

Как сообщает InfoOrel.ru, условия привлечения бюджетного кредита уже согласованы, вопрос вынесен на рассмотрение внеочередной сессии горсовета. Она состоится 18 июля.