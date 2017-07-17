Мурманский морской торговый порт стал партнером фестиваля в Териберке. Предприятие поучаствовало в организации тематической площадки, которая посвящена экотуризму и находится рядом с красочной бухтой Териберского побережья.

Экологическая тропа рядом с губой Завалишина познакомит участников и гостей фестиваля с уникальностью северной экосистемы тундры. Прогуляться и прочитать краткую информацию о встречающихся на Арктическом побережье растениях и лишайниках, размещенную на планшетах и закрепленную на валунах, смогли все желающие, сообщает ИА «Би-порт».

Арктические экосистемы, по мнению экспертов, крайне чувствительны к человеческому вмешательству. Поврежденный почвенный слой тундры может восстанавливаться не одно десятилетие. Прокладывание экологических троп позволяет спасти от вытаптывания редкие виды флоры побережья. Также такая практика позволяет сделать возможным посещение достопримечательностей туристами.