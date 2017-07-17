Крупная авария произошла на трассе Козьмодемьянск–Чебоксары в Марий Эл. На окраине Козьмодемьянска столкнулась фура и ВАЗ-20106.

Пострадали находившиеся в «шестерке» трое взрослых и 10-летняя девочка. Они госпитализированы.

По предварительным данным, водитель отечественной машины не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Чтобы избежать лобового столкновения с встречным транспортом, водитель легковушки направил машину в задние колеса грузовика Iveco. Водитель фуры и его пассажир не пострадали.

Для эвакуации пострадавших из автомобиля потребовалась специальная техника, передает ИА «МариМедиа».