Заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука заявил, что для Украины прекращение существования России как государства было бы «наиболее оптимальным вариантом» решения военного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает украинское издание «Апостроф».

По мнению Тука, Россия — это «страшный» и «коварный» враг, поэтому Украине необходимо наращивать свои войска. Также он отметил, что хотел бы увидеть усиление антироссийских санкций в качестве «внешнего воздействия» на РФ, сообщает «Ридус».

«Наиболее оптимальный вариант для Украины, да, пожалуй, и для всего мира, — это вообще прекращение существования России как государства в таком виде, как сейчас», — заявил Тука. Он считает подобное развитие событий вероятным, в связи с чем приводит в пример развал СССР.

Между тем, пишет «Интерфакс», 53% украинских граждан выступают за компромиссы в решении военного конфликта в Донбассе. На мир любой ценой согласны 18% украинцев, за разрешение конфликта с позиции силы высказались 22% респондентов.