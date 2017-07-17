Волгоградские общественники и активисты «Общероссийского народного фронта» пытаются выяснить, куда пропал памятник бойцам 159-й ударной группы 66-й армии. Скульптуру из Нижнего поселка ВГТЗ увезли на реставрацию в 2005 году.

Монумент был установлен в 1968 году на том месте, где во время Сталинградской битвы героически держали оборону 57 солдат, передает сайт novostivolgograda.ru. По словам руководителя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерия Котельникова, от памятника остался только разрисованный граффити постамент. При этом собственником объекта культуры регионального значения остается муниципалитет.

Как считает активист ОНФ Давид Макян, следы потерянного памятника ведут на Волгоградский тракторный завод, который должен был восстановить скульптуру. Ходят слухи, что она может быть в музее предприятия. Общественники намерены поднять вопрос о местонахождении монумента на встрече с властями.