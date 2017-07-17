СУ СК по Ульяновской области проводит проверку по факту гибели одного из участников массового заплыва на открытой воде. Молодому пловцу стало плохо во время соревнований, на берегу ему оказали медицинскую помощь, однако спасти не смогли, говорится в сообщении Следственного комитета.

Инцидент произошел 16 июля. Как выяснилось, за 800 м до финиша к группе пловцов приблизилась лодка со спасателями. Спортсменам предложили сняться с дистанции и отправиться на берег. Двое согласились, один участник, представляющий город Буинск, отказался.

Бригада вернулась на позицию через 5–7 минут и обнаружила, что пловцу срочно нужна помощь. В течение 4 минут его доставили на берег, где передали реаниматологам. Однако они не смогли его спасти.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а также организацию безопасности во время соревнований, передает ресурс 1ul.ru.

Напомним, фестиваль пляжных видов спорта «Соединяя берега» проводится по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.