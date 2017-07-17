На 429-м км федеральной трассы М6 «Каспий» сегодня, 17 июля, около 14.00 по московскому времени произошла крупная автомобильная авария, ставшая причиной смерти четырех человек.

В пресс-службе регионального управления МВД России уточнили, что погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля Hyundai с номерами Волгоградской области, который столкнулся с зарегистрированным в Дагестане грузовиком «МАЗ».

На место происшествия выезжали сотрудники областной полиции и спасательной службы, а также руководство регионального УМВД.

В настоящее время полицейские продолжают восстанавливать картину случившегося, проводятся необходимые экспертизы, а также следственные действия, необходимые для идентификации личностей погибших.

О причине столкновения грузовика и легковой автомашины пока не сообщается.