Задержанного ранее брата президента Ирана Хасана Рухани Хосейна Ферейдуна перевели в частный госпиталь.

По сообщению тегеранского центра по чрезвычайным обстоятельствам, Ферейдун в понедеьник предстал перед судом, в ходе процесса ему стало плохо. Брата главы Ирана отправили в больницу к северу от Тегерана.

Напомним, брат президента Ирана был задержан по обвинению в финансовых преступлениях. В Минюсте Ирана отметили, что судебное разбирательство в его отношении будет продолжено, однако задержанного могут отпустить под залог.