Задержанного брата президента Ирана перевели в госпиталь
Задержанного ранее брата президента Ирана Хасана Рухани Хосейна Ферейдуна перевели в частный госпиталь.
По сообщению тегеранского центра по чрезвычайным обстоятельствам, Ферейдун в понедеьник предстал перед судом, в ходе процесса ему стало плохо. Брата главы Ирана отправили в больницу к северу от Тегерана.
Напомним, брат президента Ирана был задержан по обвинению в финансовых преступлениях. В Минюсте Ирана отметили, что судебное разбирательство в его отношении будет продолжено, однако задержанного могут отпустить под залог.