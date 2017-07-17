16 июля около дома № 18 по улице Рокоссовского в городе Красноярске трехлетний мальчик утонул в водопроводном колодце. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

По предварительным данным, мальчик гулял еще с двумя детьми, старшему из них было семь лет. В траве погибший ребенок не заметил открытого люка с водой и упал вниз. Как сообщает Сибирское агентство новостей, мальчика пытался спасти дедушка, который прыгнул за ним в колодец, но ему не удалось. Врачи, которые приехали на место ЧП, констатировали смерть ребенка от утопления.

Сотрудники СК выяснили, что люк, в который провалился мальчик, не был огорожен. За эксплуатацию колодца отвечал «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс». Следственный комитет считает, что гибель ребенка произошла в результате небезопасной эксплуатации водопроводного люка и ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. Расследование уголовного дела продолжается.