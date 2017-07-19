Введение института оценки регулирующего воздействия (ОРВ) законопроектов перед их окончательным принятием откладывается.

Минэкономразвития, Минфин и Минюст ведут согласительные совещания, чтобы определить, какое из ведомств будет проводить эту процедуру по запросу Госдумы, рассказал «Известиям» собеседник в правительстве. Несмотря на ранее достигнутые договоренности между парламентом и правительством, ни одна инициатива пока так и не была направлена на ОРВ из нижней палаты после второго чтения — в случае отрицательной оценки качество проведенной над законопроектом работы окажется под вопросом. В Госдуме «Известиям» заявили, что отрицательная ОРВ вернет инициативу во второе чтение, к доработке текста.

ОРВ — анализ финансовых последствий принятия законопроекта для бизнеса, граждан и государства. Традиционно оценку проводит Минэкономразвития совместно с бизнес-сообществом, «Деловой Россией» и «Опорой России». ОРВ проходят около 90% правительственных законопроектов перед их внесением в Госдуму. Сама нижняя палата также всегда обладала правом направлять законопроекты на ОРВ в Белый дом, а кабмин имел рычаги для проведения оценки, однако детально этот механизм прописан не был и не использовался.

Весной 2017 года Госдума и правительство пришли к выводу о необходимости детализировать проведение ОРВ для законопроектов, находящихся на рассмотрении парламента. Согласно обновленному регламенту нижней палаты, решение о направлении инициативы в правительство на ОРВ принимает Совет Госдумы по предложению профильного комитета. На оценку можно отправить документы, которые регулируют отношения в области государственного контроля, налогов и страховых взносов, таможенного дела, деятельности юридических лиц, а также отношения в сфере закупок.

Симметричные поправки правительство внесло в свой регламент на прошлой неделе. В развитие этого документа Минэкономразвития подготовило поправки в акт правительства, которыми закрепило за собой проведение ОРВ проектов федеральных законов, принятых Госдумой во втором чтении. Однако с этим согласились не все министерства. В случае получения отрицательной оценки может возникнуть конфликт интересов между Минэком и профильным ведомством, указал собеседник «Известий», знакомый с ситуацией.

Кто проведет оценку

Камнем преткновения стал вопрос о том, кто именно будет проводить оценку регулирующего воздействия для законопроектов, уже принятых во втором чтении.

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Между Минэкономразвития, Минфином и Минюстом (на ОРВ будут отправляться преимущественно проекты из сферы деятельности этих ведомств) идут согласительные совещания, рассказал «Известиям» собеседник в правительстве.

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, где процедуру предлагается сохранить за ведомством, подтвердили «Известиям» в министерстве. Проект акта согласовали 62 ведомства.

Однако пока не урегулированы вопросы, не входящие в проект документа, но имеющие важное стратегическое значение для развития института ОРВ, рассказал «Известиям» директор департамента ОРВ Минэкономразвития Вадим Живулин.

— Важно определить, кто может инициировать проведение оценки, каков будет статус заключения для Государственной думы — обязательный или рекомендательный. Мы продолжаем переговоры с коллегами и надеемся выработать оптимальные решения, — пояснил он.

В Минфине «Известиям» не подтвердили наличия претензий, касающихся проведения ОРВ. Минюст на запрос не ответил. При этом собеседник «Известий», близкий к правительству, заявил, что разногласия между ведомствами еще не сняты.

— Министерства провели работу, а в итоге всё будет зависеть от решения Минэка. Отрицательный отзыв фактически будет значить, что работа проведена некачественно. Это поставит и правительство, и парламентариев в неудобное положение, — отметил собеседник «Известий».

Он пояснил, что после отрицательного ОРВ законопроект должен быть возвращен во второе чтение. При этом в заключении с обоснованием отрицательной позиции необходимо привести веские юридические доводы. Проблема в том, что перед рассмотрением законопроекта во втором чтении депутаты должны тщательно выверять любые его коллизии совместно с Главным государственно-правовым управлением президента. Если после этого документ все-таки получает отрицательную ОРВ, это «говорит о недостаточно глубокой работе над текстом, причем не только проголосовавших за текст депутатов, но и правительства, и администрации президента», указал собеседник «Известий».

— Предполагается, что направлять проекты на ОРВ будут в сомнительных случаях, а не тогда, когда всё и так очевидно, — пояснил он. — А значит, оценка может не совпадать с мнением депутатов. В этом случае выбор у депутатов из двух вариантов: возвращать во второе чтение для учета замечаний или не учитывать заключение ОРВ и принимать законопроект в окончательном третьем чтении. Этому же предшествует огромная работа, обсуждения, голосование, проведение заседания комитета. Возникает вопрос, почему с бизнесом не договорились раньше?

Так, собеседник издания полагает, что если бы депутаты в свое время отправили на ОРВ «пакет Яровой», чтобы минимизировать риски, этот законопроект «совершенно очевидно» получил бы отрицательную оценку. А дальше документ либо вернули бы во второе чтение и доработали с учетом мнения бизнеса, либо признали, что оно осознанно не было учтено.

В случае с правительственными законопроектами получается еще более странная ситуация, подчеркнул собеседник издания. Кабмин вносит инициативу, уже прошедшую все межведомственные согласования и ОРВ, и потом ко второму чтению предлагает поправки к ней. Было бы абсурдом после этой работы получить отрицательную оценку. Именно поэтому до сих пор на эту процедуру не было направлено ни одного законопроекта, поясняет он.

К возврату готовы

Глава комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) подтвердил «Известиям», что пока Госдума не направляла инициатив на ОРВ. По его словам, сейчас рассматривается возможность провести эту процедуру для нескольких законопроектов, находящихся в портфеле комитета.

Как ранее сообщали «Известия», «первой ласточкой» ОРВ может стать правительственный законопроект, расширяющий доступ к госзакупкам малых и средних предприятий и совершенствующий систему электронных торгов. Инициатива регулирует сделки коммерческих компаний с государственным участием — таких как «Газпром», РЖД, Сбербанк, «Ростелеком», «Почта России» и др. Ранее внесение этих поправок откладывалось: против нововведений выступало бизнес-сообщество. Второе чтение было намечено на 21 июня, после этого документ планировалось направить на ОРВ, однако рассмотрение было перенесено.

В случае получения отрицательной ОРВ возможен возврат законопроекта во второе чтение и доработка с учетом поступивших замечаний, пояснил «Известиям» Сергей Жигарев.

— Есть возможность переработать законопроект путем поправок. Есть возможность отложить его принятие. Это же оценка регулирующего воздействия, как он повлияет на экономику — положительно или отрицательно, какие повлечет затраты из федерального бюджета и какие доходы. Это такой момент, который всегда даст возможность остановиться и пересмотреть соответственно те действия и мысли, которые мы или правительство закладываем в тот или иной законопроект, — заявил он.

Вице-президент «Деловой России» Андрей Назаров в беседе с «Известиями» высказал мнение, что проводить ОРВ нужно еще до второго чтения, а не после него. В противном случае, если результат будет отрицательным, работу придется начинать заново, отметил он. Эксперт в целом оценивает процедуру ОРВ положительно, хотя признает, что она затягивает процесс принятия законов. По его словам, законотворчество станет более эффективным, если, помимо правительственных проектов, оцениваться будут и инициативы других субъектов законодательной инициативы.