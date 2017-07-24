Минкультуры собирается упростить процедуру выдачи прокатного удостоверения. Предполагаемая реформа, которая коснется ряда технических моментов, облегчит жизнь продюсерам, но, как отмечают архивисты, дорого обойдется государству и может нанести катастрофический урон сохранности кинематографического наследия.

По существующим правилам, чтобы получить «прокатку», продюсер сначала обязан сдать в Госфильмофонд копию фильма, причем обязательно на пленке. Как отмечают в ведомстве, сегодня большинство картин снимается на «цифру» и перевод в аналоговый формат является затратным процессом.

— Мы не заинтересованы в том, чтобы производители отечественных фильмов тратили деньги на что-то ненужное, — отметил Владимир Мединский, комментируя поправки на совещании с лидерами киноотрасли.

Министр предложил отменить сдачу копии на пленке как обязательное условие получения «прокатки». Если закон будет принят, продюсеры смогут сдавать фильмы на хранение позднее.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства, законодательная инициатива «еще прорабатывается».

— Экземпляр фильма обязательно будет сдаваться в Госфильмофонд, однако сделать это можно будет уже после выдачи прокатного удостоверения, конкретные сроки пока не определены, — сообщили «Известиям» в ведомстве. — Как уже отмечалось ранее, конкретный формат сдачи копии не предполагается указывать в законопроекте. Формат, в котором копия будет сдаваться в Госфильмофонд, предполагается утвердить приказом Минкультуры, который, безусловно, будет разрабатываться с привлечением представителей архивного сообщества.

По мнению вице-президента Международной федерации киноархивов (FIAF) и старшего куратора Госфильмофонда России Петра Багрова, этот закон может нанести большой урон общей сохранности кинематографического наследия.

— Получение прокатного удостоверения было главной мотивацией для продюсеров сдавать фильмы на хранение, — пояснил «Известиям» Петр Багров. — Сохранность фильмов первой половины 1990-х годов у нас почти такая же плохая, как и немого кино. За этот период мы недополучили многих, даже уже ставших классикой фильмов. Или получили, как «Бесконечность» Марлена Хуциева, но в единственной позитивной копии, которую не можем выдавать — она портится после каждого просмотра. Всё это происходило потому, что продюсеры не были обязаны законом сдавать копии. И сегодня, когда это довольно затратный процесс, апеллировать к их сознательности довольно наивно.

Опасения Госфильмофонда разделяют и в Российском государственном архиве кинофотодокументов (РГАКФД), куда сдаются документальные фильмы.

— С конца 1980-х годов по начало 2000-х у нас настоящий провал в визуальной истории страны, — поделилась директор архива Наталия Калантарова. — При Горбачеве на телевидении прекратили использовать пленку. Стали снимать на видеокамеры, а так как кассет было ограниченное количество, их постоянно перезаписывали. Из-за этого у нас почти не сохранилось документальных съемок того времени. Так как в то время никто не обязан был сдавать нам материалы, у нас образовались белые пятна в хронике по 2000-й год. Например, почти нет съемок Горбачева и Ельцина. Это видно по юбилейным передачам, где телевизионщики вынуждены использовать материал в очень плохом качестве.

В министерстве пообещали, что обязательно будут учитывать «необходимость долгосрочного хранения копий фильмов», но дешевле и долговечнее пленки пока ничего не придумано, утверждает Петр Багров. По его словам, главная проблема в том, что цифровые форматы постоянно меняются, поэтому, чтобы сохранить фильм, его необходимо постоянно перезаписывать. Такая работа в масштабах национального архива ведет к колоссальным затратам.

По согласованию с министерством культуры, РГАКФД уже принимает кроме пленки цифровые форматы Веtа Digital, HD CAM и 2K, в которых может гарантировать сохранность информации.

— Перевод «цифры» на пленку действительно дорогой, но затраты на хранение пленки в пять раз меньше, — рассказала Наталия Калантарова. — Электронный формат нужно проверять каждый год, так как могут возникнуть те или иные виды брака. Ежегодно мы все документы проверяем и при необходимости перезаписываем на новый носитель или переводим в новый формат. Пленку же мы проверяем раз в пять лет.

Как пояснил Петр Багров, существует много возможных вариантов облегчить эту ношу для продюсеров, но пока к диалогу ни один архивист приглашен не был. По факту в состав госсубсидии на производство фильма уже включены траты на перевод фильма с «цифры» на пленку. Государство может выделять на эти траты дополнительный бюджет архивам или продюсерам, отмечает эксперт.