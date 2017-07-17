Мировой суд арестовал подозреваемого в повреждении памятника революционеру и советскому политическому деятелю Владимиру Ленину в Первоуральске жителя Свердловской области, сообщает «РИА Новости».

«Судья рассмотрела материалы органов внутренних дел, согласилась с доводами полицейских и арестовала вандала на пять суток», — заявил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Ранее он сообщил, что во входящем в состав города Первоуральск поселке Динас молодой человек 1985 года рождения в состоянии алкогольного опьянения оторвал голову у памятника Ленину, после чего был задержан.