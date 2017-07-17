Четверо несовершеннолетних подростков 16, 15 и 11 лет в Мошковском районе Новосибирской области до смерти избили палками 43-летнего мужчину. Уголовное наказание грозит только трем из них, 11-летний мальчик избежит его в силу возраста.

Около часа ночи 14 июля подростки гуляли по улице Юбилейной в селе Сокур Мошковского района, когда мимо них прошел 43-летний мужчина. Самый младший из подозреваемых нецензурными выражениями оскорбил мужчину, который сделал детям замечание и пошел дальше. Решив наказать потерпевшего за ответ, подростки вооружились штакетником, догнали его и начали избивать, сообщает vn.ru.

Мужчина скончался от травм, получив несколько ударов по голове. Трое подозреваемых заключены судом под стражу. Один из них уже был судим за кражу, другой — прямо сейчас проходит по уголовному делу за причинение тяжкого вреда здоровью человека.