Власти Крыма начали разбирательство по факту завышения цен на продукты в ряде курортных районов полуострова более чем в три раза, заявил глава региона Сергей Аксенов.

При этом Аксенов напомнил, что, по официальной статистике, цены на продукты питания в Крыму «в среднем ниже», чем в Краснодарском крае. В то же время глава региона призвал не смотреть на статистику, а обратить внимание на цены на Южном берегу Крыма.

«К сожалению, в курортных регионах республики зачастую цены завышаются более чем в три раза. Подобная ситуация не приемлема ни для кого: ни для производителей, у которых продукция выкупается по дешевке, а потом перепродается втридорога, ни для бюджета республики, куда поступает меньше налогов, ни для крымчан и гостей полуострова, которые вынуждены переплачивать в несколько раз», — написал Аксенов в Facebook.

По его словам, он поручил своему заму Юрию Гоцанюку провести оценку логистической цепочки от производителя к пункту реализации. По словам Аксенова, необходимо также бороться со стихийной торговлей в городах Крыма.