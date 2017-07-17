Роспотребнадзор по Амурской области завершил исследования проб воды из родников региона. В шести из восьми источников вода не соответствовала требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям.

Пить такую воду опасно, так как она может вызвать инфекционные заболевания, например гепатит А, норовирусную инфекцию, дизентерию, брюшной тиф, холеру и др., сообщает ИА «Амур.инфо». Отбор проб проводился в зонах отдыха жителей региона.

Также стало известно об изменении качества водопроводной воды в Благовещенске. Из-за жары был усилен режим хлорирования. Поэтому горожанам не следует пить воду из-под крана без отстаивания и кипячения.