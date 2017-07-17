Украинские СМИ сообщили, что на Украине начали выявлять таксистов, которые работают через сервис «Яндекс. Такси».

Как отмечает украинское издание «Вести», водителей ловят «на живца», а пассажирам грозят внесением в базу сайта «Миротворец».

«Юристы говорят: формально водители не под санкциями, но их легко можно подвести под статью о незаконном предпринимательстве», — говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в мае утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении санкций против физических и юридических лиц РФ.

В частности, в стране запретили доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к ресурсам «Яндекса» и Mail.ru.