Услышав имя этого актера, большинство киноманов вспоминают безумные гонки в фильме «Форсаж». 18 июля 50-летний юбилей отмечает продюсер и главная звезда франшизы — Вин Дизель. Уже в начале своей карьеры актер удостоился номинаций на престижные награды: в 1997-м он снял драму «Бродяги», которая боролась за Гран-при фестиваля «Санденс», а спустя два года претендовал на премию Гильдии киноактеров за роль в фильме «Спасти рядового Райана».

После релиза первой части «Форсажа» Дизель завоевал любовь широкой публики, в особенности молодежи. С тех пор его не раз приглашали на церемонии вручения кинонаград MTV. В один из таких вечеров актер приехал на красную дорожку в черном килте. О детстве, карьере и других интересных фактах из жизни Дизеля вы можете узнать в нашем тесте.