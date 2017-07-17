Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Донбассе не занимается расследованием крушения малайзийского борта МH17. Сотрудники миссии отслеживают только наземную ситуацию, рассказал в понедельник журналистам замглавы СММ Александр Хуг, сообщает «РИА Новости».

«Перед нами не стоит задачи расследовать данный инцидент, наша задача — докладывать о ситуации «на земле», чем мы и занимались на протяжении последнего времени. Мы продолжим выполнять эту работу и впредь», — ответил Хуг на соответствующий вопрос.

Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», вылетевший из Куала-Лумпур в Амстердам, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Все 298 человек на его борту погибли. Причину авиакатастрофы устанавливают следователи из Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Украины и Австралии.

Миссия ОБСЕ создана в марте 2014 года, она ведет наблюдение во всех украинских регионах. Офис организации находится в Киеве. Сотрудники миссии не вооружены.