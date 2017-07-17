Российские операторы связи могут справиться с отменой национального роуминга и не повышая стоимости тарифных планов, сказал в разговоре с «Известиями» гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Он также отметил, что не видит предпосылок, из-за которых роуминг не будет отменен.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала «Билайну», МТС, «МегаФону» и Тele2 предупреждение по национальному роумингу. Операторы связи должны в течение двух недель изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен.

Минкомсвязи пошло на уступки операторам и не решало вопрос национального роуминга, поэтому этим вопросом сейчас, по сути, занимается ФАС, отметил Кусков.

«Первые разговоры об этом [отмене роуминга] были еще в 2007 году. Если раньше были разные структуры, юридические лица, не было собственных магистральных каналов, то сейчас всё это есть, есть крупные операторы, мы живем в единой стране, поэтому не вижу предпосылок, по которым можно не отменять роуминг. Я думаю, что операторы спокойно могут справиться с отменой роуминга, не повышая тарифные планы», — заключил эксперт.