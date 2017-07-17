В Великом Новгороде произошел очередной инцидент с падением ребенка из окна дома. На этот раз пятилетний мальчик вывалился из окна квартиры на четвертом этаже. Он остался жив.

Региональное следственное управление Следственного комитета начало доследственную проверку по факту случившегося.

По предварительным данным, мальчик находился дома с бабушкой и другими детьми. Он забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, передает «Новгород.ру».

Отметим, что за последнюю неделю в Великом Новгороде это уже второй подобный случай. Как писали «Известия», 11 июля был госпитализирован трехлетний ребенок после падения из окна квартиры на четвертом этаже.

Мальчик был дома с мамой, забрался на пуфик, стоящий на балконе, и сорвался вниз. Удар смягчила клумба под окном, куда упал малыш. По данному фату также проводится проверка.