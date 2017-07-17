Электроснабжение части города Пскова на Завеличье оперативно восстановили специалисты компании «Псковэнерго». Кабельную линию повредили техникой работники жилищно-коммунальной службы.

17 июля около 11:00 на улице Досталова техникой одной из жилищно-коммунальных служб города был поврежден кабель электроэнергии. В результате ЧП коснулось нескольких близлежащих улиц: без света остались 21 жилой дом, школа, два детских сада, насосная станция и центральный теплопункт. Как сообщает Псковское агентство информации, специалисты «Псковэнерго», прибывшие на место аварии, оперативно выполнили ремонт и переключения, так что в районе 12:30 свет получили все потребители.

Представители компании напомнили, что проведение земляных работ в черте города и в районных центрах Псковской области, если это место сосредоточия подземных коммуникаций, недопустимо без согласования с энергокомпанией, а также возможно только в присутствии ее представителя на месте проведения работ. Несогласованные действия могут привести к отключению электроснабжения, а также несут в себе смертельную опасность для жизни людей.