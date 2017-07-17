Правительство Шри-Ланки решило ввести запрет на производство, продажу, а также импорт в страну пластиковой посуды, пакетов, упаковок и других предметов одноразового пользования из пластика. Запрет вступит в силу с 1 сентября текущего года.

По просьбе экологов президент республики Майтрипала Сирисена принял решение о данном запрете, пишет ТАСС.

За долгие годы на острове скопилось огромное количество пластиковых пакетов в городских стоках, что привело к застаиванию воды и распространению опасных болезней. Для полного очищения страны от мусора потребуется масштабная работа природоохранных структур.

Центральное управление природопользования Шри-Ланки уже сейчас вводит ограничительные меры по распространению пластиковой продукции, чтобы к осени сократить использование полиэтилена.