В результате ограбления ТЮЗ «Зеркало теней» в Комсомольске-на-Амуре лишился практически всех декораций, которые были созданы в художественных цехах театра за последние семь лет. Контейнер с реквизитом стоял во дворе без охраны. Двое безработных мужчин вызвали эвакуатор и увезли имущество.

Их интересовало не содержимое, а сам контейнер, который они сдали в пункт приема металла. Все декорации грабители сожгли, передает «Хабаровский край сегодня». Десять спектаклей театра оказались под угрозой. Это были уникальные конструкции, изготовленные художниками специально для постановок. Некоторые из них уже невозможно восстановить.

Сумма причиненного ущерба составила 500 тыс. рублей. Комсомольский ТЮЗ не финансируется из местного бюджета — учреждение находится на полной самоокупаемости. Несмотря на произошедшее, театр все-таки откроется в новом сезоне.