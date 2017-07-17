Чемпион мира в «Формуле-1» 1997 года Жак Вильнев подверг резкой критике действия российского пилота Toro Rosso Даниила Квята.

Спортсмен во время Гран-при Великобритании спровоцировал аварию с напарником Карлосом Сайнсом-младшим. Последний не смог продолжить гонку.

Вильнев отметил, что россиянин не первый раз становится виновником аварий. Кроме того, удивило эксперта и поведение Квята, который пытался переложить вину на партнера по команде.

По мнению чемпиона мира, руководители Toro Rosso должны временно отстранить россиянина от гонок, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Может быть, «Формула-1» слишком быстрая для него», — резюмировал Вильнев.

Ранее российского спортсмена подверг критике чемпион мира в «Формуле-1» 1996 года Деймон Хилл. Эксперт выразил мнение, что этот сезон станет для Квята последним в Королевских гонках, если тот продолжит попадать в аварии.