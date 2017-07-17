Египет с ближайшего четверга, 20 июля, вводит новые правила для въезда граждан Катара, которые отныне будут обязаны предварительно получать срочные визы, сообщили в службе безопасности каирского аэропорта.

«Подданные Катара теперь будут обязаны получать въездные визы на определенный срок в посольствах Египта за рубежом», — сказал представитель службы безопасности.

По его словам, новые правила вводятся во всех аэропортах Египта и всех пунктах пересечения госграницы. Исключение составляют лишь члены семей египтян, а также катарские студенты, обучающиеся в Египте. Эта группа въезжающих сможет получить визы прямо по прибытии в Египет, документ будет выдаваться сроком на три месяца.

Напомним, 5 июня ряд арабских стран обвинили Катар в поддержке терроризма и разорвали с Дохой дипотношения. В числе этих стран — Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. Санкции предполагают также экономическую и транспортную блокаду Катара.