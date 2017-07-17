Крупное ДТП произошло под Тулой. Пассажирский автобус и машина такси столкнулись на 245-м км автодороги М2 «Крым» в Плавском районе.

Погиб водитель легковушки, трое пассажиров автобуса получили травмы, сообщает региональная прокуратура. Установлено, что столкновение произошло во время разворота ВАЗ-2107. На него налетел автобус ПАЗ 4234, который двигался в направлении Москвы, передает ИА «Тульские новости».

Сейчас прокуратура занимается проверкой таксомоторной организации, водитель которой стал виновником аварии. В частности, устанавливается, имела ли компания лицензию на этот вид деятельности.