Мария Шарапова заявила, что не собирается завершать спортивную карьеру, несмотря на серьезные достижения в теннисе, передает телеканал TSN.

«Как человек в возрасте 30 лет, я уже достаточно достигла в теннисе, чтобы завершить карьеру. Но теннис для меня — не просто спорт, это что-то более глубокое», — отметила теннисистка.

Шарапова добавила, что не намерена прекращать выступления и сконцентрирована на продолжении карьеры.

Мария Шарапова вернулась в большой теннис весной текущего года после 15-месячной дисквалификации. Россиянка приняла участие в трех турнирах. Ожидалось, что Шарапова будет пробиваться в основную сетку Уимблдона через квалификацию, однако она не смогла выступить на турнире из-за травмы.

Известно, что россиянка получила wild card для участия в турнирах WTA в Стэнфорде (31 июля – 6 августа) и Торонто (5–13 августа). Также россиянка намерена выступить в турнире в китайском Тяньцзине (9–15 октября).