Великолукский городской суд признал виновной бывшую сотрудницу одного из банков города в хищении 457 тыс. рублей со счета пенсионерки и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

По данным следствия, осужденная была ведущим специалистом банка по обслуживанию частных лиц. Без ведома клиента — пенсионерки 1941 года рождения — она проводила кассовые операции по счету в период с конца июля по конец декабря 2014 года. Как сообщает «Псковская лента новостей», женщина изымала из кассы средства после проведения операции.

Свою вину бывшая сотрудница признала полностью. Суд учел признание и смягчающие обстоятельства, ограничившись наказанием в виде условного срока.