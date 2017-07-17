Египетские власти приняли решение «немедленно выдворять» за пределы страны любого иностранного гражданина, у которого будет диагностирована ВИЧ-инфекция. Речь идет о тех иностранцах, которые приезжают в Египет работать.

«Каждый иностранный гражданин, обратившийся за видом на жительство или приобретающий право на работу или учебу в Египте, обязан представить результаты анализа крови на наличие ВИЧ-инфекции», — пояснил доктор Амр Кандиль, возглавляющий управление профилактической медицины египетского министерства здравоохранения и народонаселения.

По его словам, которые цитирует местная газета «Аль-Яум ас-Сабиа», любой иностранец с подтвержденным соответствующим диагнозом будет сразу же отправлен в страну, из которой прибыл в Египет.

При этом, заверил Кандиль, египетские граждане, больные СПИДом, получают медицинскую помощь в необходимом объеме, обеспечены лекарствами и совершенно бесплатно наблюдаются у врачей. Национальная программа по борьбе со СПИДом каждый месяц компенсирует трем с лишним тысячам ВИЧ-инфицированным египтянам их затраты на приобретение медикаментов, сообщил директор организации Валид Камаль, уточнив, что для получения бесплатной медицинской помощи при заражении ВИЧ необходимо официально зарегистрироваться в программе.

Камаль напомнил, что среди ВИЧ-инфицированных в Египте насчитывается 92 ребенка.