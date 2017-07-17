Лишение преступников свободы не ведет к их исправлению, говорится в докладе Центра стратегических разработок по реформе уголовно-исполнительной системы в зарубежных странах.

В докладе подчеркивается, что в результате анализа данных о постпенитенциарном рецидиве в разных странах становится очевидным, что бывшим заключенным необходима система интеграции в общество.

«Учитывая, что заключение само по себе усиливает дезадаптацию правонарушителей, начинает казаться разумным подход Финляндии, которая последовательно сокращала использование наказания в виде лишения свободы в пользу других мер воздействия на преступивших закон граждан», — приводит данные доклада ТАСС.

ЦСР отмечает, что отказ от использования лишения свободы не ведет к всплеску преступности. Об этом, по данным центра, свидетельствует опыт не только Финляндии, но и Испании, которая после либерализации системы наказаний в конце 70-х годов прошлого века не столкнулась с ростом преступности.