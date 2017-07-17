Рост промышленного производства в России в июне оправдал ожидания. В годовом выражении рост составил 3,5%, к маю текущего года — 1,7%, сообщается на сайте Росстата.

8 июля на саммите G20 в Гамбурге президент Владимир Путин заявил, что «российская экономика — совершенно определенно можно это сказать — вышла из рецессии».

Ранее первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин рассказал «Известиям», что к росту промышленного производства привели такие факторы, как увеличение числа рабочих дней, необычайно холодная погода и выход программ импортозамещения на проектную мощность в мае этого года. «Заметную позитивную роль сыграли рост выработки электроэнергии вследствие необычно холодного мая, а также добычи газа», — сказал чиновник.