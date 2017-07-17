Более 8 тыс. сотрудников будет сокращено на «АвтоВАЗе» в течение 2017–2018 годов. Об этом сообщил полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич на совещании по развитию автоконцерна.

Главная задача руководства завода и властей — сохранение всех социальных гарантий по отношению к высвобождаемым сотрудникам, отметил полпред.

«Чтобы люди, которые подлежат увольнению, смогли переобучиться, получить новую профессию и, самое главное, получить новые высокооплачиваемые рабочие места», — цитирует Бабича НИА «Самара».

На самом «АвтоВАЗе» уточнили, что до конца этого года будут сокращены 6 тыс. человек, а в течение следующего — чуть более 2 тыс.

Между тем ранее глава концерна Николя Мор заявлял, что «АвтоВАЗ» не планирует новых сокращений. Якобы еще в прошлом году было запущено несколько программ, цель которых была в том, чтобы естественным путем уменьшить число работающих на производстве, без принуждения к увольнению.