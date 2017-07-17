Проведенный опрос центром исследования общественного мнения Gallup International показал, что большинство американцев положительно относятся к политике президента США Дональда Трампа, нежели к его личностным качествам.

Согласно данным исследования, 40% опрошенных одобряют политику президента и лишь 34% респондентов остаются довольны характером американского лидера.

При этом предшественники Трампа получали противоположные результаты. Так, граждане США считали характер политики Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего менее привлекательным, чем их личный.