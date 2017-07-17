«АвтоВАЗ» впервые за последние годы начал прием новых сотрудников. В компанию устроились 150 молодых инженеров.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» отметили, что до конца текущего года к команде инжиниринга присоединятся 180 талантливых инженеров.

Кроме того, компания подтвердила планы по сокращению 740 человек, не занятых в основном производстве. В сообщении подчеркивается, что завод реализует пенсионную программу и программу поддержки персонала, который переходит к другим работодателям.

«В планах компании — стабильное развитие этого проекта с переводом на новые рабочие места нескольких тысяч человек в ближайшие два года», — отметили в компании.

В свою очередь, председатель совета директоров ПАО «АвтоВАЗ» Сергей Скворцов заявил, что в течение июля будет решен вопрос с выделением государственной субсидии на поддержание занятости компании, передает ТАСС.