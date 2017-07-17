Первый летний фестиваль ГТО среди пожилых людей прошел в Тамбове. Его участники показали прекрасную физическую форму — нормы сдали более 40 местных жителей, отмечают организаторы.

Сами соревнования проходили на лыжном стадионе парка «Дружба». Участникам необходимо было продемонстрировать свои навыки в беге, отжимании и наклонах. Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на областную администрацию, под чьей эгидой и прошли соревнования, продление активного долголетия пожилых людей является частью демографической политики.

Самому старшему спортсмену было 82 года. Теперь все показания будут внесены во всероссийскую систему ГТО. Затем по размещенным там результатам будет определяться на какой знак отличия может претендовать каждый участник.