Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия в Выборге.

Об этом сообщили ФАН источники в Росгвардии. Отмечается, что в ходе обысков в Выборге обнаружен арсенал разных видов оружия, который хранился в одном из гаражей. На месте работали взрывотехники, чтобы определить опасна ли находка и обеспечить безопасность следственной группы.

Против двух подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».