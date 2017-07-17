В Минске состоялось заседание совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), в котором принял участие и глава российского МИД Сергей Лавров. На переговорах дипломаты обсудили проблемы региональной безопасности, взаимодействие на международной арене, военно-техническое сотрудничество и уделили особое внимание совместной борьбе с терроризмом. Открывала СМИД ОДКБ церемония гашения художественного маркированного конверта по случаю 15-летия организации.

Прежде чем приступить к обсуждению важных вопросов, главы МИД России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана вместе с генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым выстроились в очередь, чтобы поставить печать на памятных конвертах в честь 15-й годовщины существования организации. Во время церемонии был курьезный момент: вопреки протоколу, «модераторы» гашения вызвали к украшенному цветами столу с конвертами главу МИД Киргизии уже после генсека ОДКБ. Министров это несколько развеселило, сам шеф киргизской дипломатии Эрлан Абдылдаев особо не расстроился из-за данного обстоятельства. Показав Сергею Лаврову, что собирается проштамповать конверт как-то по-особенному, министр подошел к столу и, хитро улыбаясь, повернул печать наискосок. Все остались довольны, а конверт внезапно приобрел эксклюзивность, во всяком случае, в глазах филателистов.

После торжественной части министры отправились на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам белорусского лидера, в мире «складывается крайне тревожная ситуация», а попыток нарушить баланс сил становится всё больше, поэтому странам ОДКБ стоит уделить «самое пристальное внимание вопросам безопасности». Главные вызовы современности — это терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция, торговля людьми и киберпреступность, уверен Александр Лукашенко, а значит, «сейчас важно укрепить военную составляющую ОДКБ и консолидировать силовые меры».

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров мнение президента Белоруссии поддержал, добавив, что «флаг ОДКБ должен более активно присутствовать в ходе дискуссий и принятия решений в международных организациях». Хотя организация и военная, странам-участницам стоит подумать о «превентивной дипломатии», не забывая об укреплении и расширении потенциала совместного реагирования «на происходящие в мире события». Генсек отметил, что система международных отношений, «удерживающая мир от хаоса и мировых войн», сегодня деградирует. Участники СМИД спорить не стали, согласившись, что задача ОДКБ — не поддаваться «на деградацию» и не допустить хаоса.

— Рассмотрели несколько вопросов, которые позволили нам обсудить очень широкий круг тем, связанных с международной и европейской безопасностью, в том числе военно-политическую ситуацию в Европе, отношения с Североатлантическим альянсом, пути преодоления ненормального положения дел на континенте и возвращение к сотрудничеству, — рассказал российским журналистам Сергей Лавров.

По словам министра, стороны подробно обменялись информацией о контактах с НАТО, подтвердив, что всё сотрудничество с альянсом проходит с учетом обязательств перед ОДКБ. На СМИД были приняты несколько важных заявлений. Министры сошлись во мнении о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей Второй мировой войны, а также договорились укреплять совместную кибербезопасность и ускорить работу над межправительственным соглашением в данной сфере.

Кроме того, главы МИД ОДКБ утвердили 15 тем для совместных заявлений на международных площадках, среди которых оказались Сирия, Афганистан, борьба с героизацией нацизма, укрепление конвенции о запрещении химоружия, борьба с терроризмом, наркотрафик и др.

Несмотря на то что в ходе СМИД было много разговоров о необходимости прилагать как можно больше политических усилий для сохранения стабильности и порядка в мире, министры решили не забывать и про оборонный потенциал организации, который нуждается в укреплении. По словам Сергея Лаврова, встреча была результативной и поможет «хорошо подготовиться» к саммиту ОДКБ осенью. И пока в мире никак не могут прийти к общему знаменателю по, казалось бы, очевидным проблемам, будь то терроризм или наркотрафик, цель региональной организации — донести единую позицию до всего международного сообщества.