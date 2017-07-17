В Якутии для тушения лесных пожаров используют беспилотные летательные аппараты. Огромную помощь в ликвидации угрозы селу Тасагар Вилюйского района оказали мониторинговые полеты. В реальном времени в густом дыму удалось определить границы горения и остановить угрозу.

Группа спасателей уже не первый день ведет борьбу с огнем в Кобяйском районе, отмечает ИА SakhaNews. На лесные пожары в окрестности села Хампа Вилюйского района были направлены дополнительные силы.

На глав муниципальных районов Якутии возложили персональную ответственность за возникновение новых пожаров в регионе. Об этом ранее сообщил глава республики Егор Борисов. По его словам, отпуска для чиновников недопустимы, когда ситуация с лесными пожарами накаляется.

За минувшие сутки на Дальнем Востоке зафиксировано около 80 очагов возгорания, большинство из них — в Якутии. В регионе в последние дни наблюдается превышение в воздухе концентрации угарного газа и оксида азота из-за задымления. Также пожарами охвачены леса в Хабаровском крае, на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области.