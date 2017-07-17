Республика Сан-Марино станет первой страной, полностью перешедшей на стандарт сетей 5G, переход планируется завершить к концу 2018 года.

Как сообщает издание Il Sole 24 Ore, Сан-Марино станет площадкой для испытаний технологии итальянским оператором связи Telecom Italia Mobile (TIM). Инфраструктура для введения в республике 5G будет подготовлена в течение 2017 года.

Как пишет Financial Times, компания остановила свой выбор на Сан-Марино, так как в республике существенно меньше нормативных ограничений для радиочастот, чем в Италии, что расширяет возможности компании.

«Вместе с 5G мы намереваемся вернуть Европе лидерство в создании стандартов», — заявил техдиректор TIM Джованни Фериго. Он напомнил, что Европа стояла в авангарде технологии 2G, однако уступила пальму первенства Азии в развитии 3G и США в случае с 4G.