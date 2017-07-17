Российские синхронисты Александр Мальцев и Михаэла Каланча стали серебряными призерами чемпионата мира по водным видам спорта в технической программе.

Судьи оценили выступление россиян в 90,2639 балла. Золото завоевали итальянцы Джорджо Минисини и Манила Фламини (90,2979 балла). Третье место заняли американцы Билл Мэй и Канако Китао Спендлав (87,6682 балла), передает RT.

Стоит отметить, что среди пяти судей, оценивавших выступление спортсменов, был отец ставшего чемпионом мира итальянца Джорджо Минисини, сообщает «Весь спорт».

«Удивительно, что на этом турнире в судьях сидит отец итальянского спортсмена. На предварительном этапе, как мне кажется, его оценки были необъективны. И это о многом говорит», — отметил Александр Мальцев.