На Магаданской площади в столице Колымы появился знак «Нулевая верста» в виде петли Мебиуса. Скульптура высотой 2,6 м символизирует начало Колымской трассы.

Арт-объект дополняет ступенчатая мраморная карта Магадана с обозначением расстояния до центральных городов России. Возле композиции планируется обустроить газон.

Как сообщает ИА MagadanMedia, автором проекта стал местный художник Владимир Баль. Его эскиз победил в конкурсе, став лучшим из 13 вариантов.