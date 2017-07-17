Из бюджета Брянской области будет выделено 40 млн рублей на реконструкцию территории сквера, который разбит у концертного зала «Дружба».

Сквер будет называться «Дружба народов». Его создадут по проекту почетного архитектора Ольги Грозевой. В нем предусматривается площадка, на которой будет установлен памятник святым Кириллу и Мефодию.

Власти обещают, что во время реконструкции деревья будут сохранены. В данный момент проект благоустройства проходит экспертизу.

Отметим, что этот проект входит в программу «Формирование современной городской среды». В ее рамках планируется также реконструировать лестницу на бульваре Гагарина. И она, как отмечает Интернет-газета «Брянские новости», будет самым дорогим объектом в этом году. На лестницу выделят 100 тыс. рублей.